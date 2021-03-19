Son dakika: BM'ye göre Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda bugüne kadar en az 211 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: BM'ye göre Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda bugüne kadar en az 211 kişi öldü

19.03.2021 19:45
Son dakika: BM'ye göre Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda bugüne kadar en az 211 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haber... BİRLEŞMİŞ Myanmar'da, askeri darbeye yönelik protestolarda, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar en az 211 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Myanmar'da, askeri darbeye yönelik protestolarda, güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar en az 211 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar İnsani İşler Koordinatörü Andrew Kirkwood, Myanmar'dan çevrimiçi katıldığı BM Genel Merkezindeki basın toplantısında ülkedeki son durum hakkında bilgi verdi.

Kirkwood, "Son yedi haftada darbe karşıtı barışçıl gösterilerde en az 211 kişi hayatını kaybetti, bu sayı çok daha fazla olabilir. Bunların 15'i çocuk ve hepsi keskin nişancılar tarafından başlarından vuruldu." diye konuştu.

Gösterilerde şimdiye kadar en az 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığını bildiren Kirkwood, bu kişilerin çoğundan haber alınamadığını ve "gözaltındakilere cinsel şiddet uygulandığı" yönünde raporlar olduğunu kaydetti.

Kirkwood, Arakanlı Müslümanların son durumu hakkındaki bir soruya da "Onların Arakan'daki durumu hakkında çok endişeliyiz. Özellikle orada karşılaştıkları zorlukları artıran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını altında koşullarının iyileşmediği kesin." yanıtını verdi.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşu (AAPP), dün yayımladığı raporda, Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 217'ye yükseldiğini bildirmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Cii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle ülkede başlattıkları geniş katılımlı gösterilere devam ederken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

Birleşmiş Milletler, Hükümet, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: BM'ye göre Myanmar'daki darbe karşıtı protestolarda bugüne kadar en az 211 kişi öldü - Son Dakika


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