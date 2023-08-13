Son Dakika: Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Son Dakika: Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem

Son Güncelleme: 13.08.2023 11:44

Son dakika: Bodrum açıklarında, saat 10.49'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Türkiye son günlerde adeta beşik gibi sallanıyor. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda ilimiz 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılırken, bu sabah Bodrum açıklarında da korkutan bir sarsıntı meydana geldi.

DEPREM 5 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında Girit Adası-Bodrum yakınlarında saat 10.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.

Son Dakika! Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

KANDİLLİ DEPREMİ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

AFAD'ın 4.8 büyüklüğünde olduğunu paylaştığı Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından ise 4.9 olarak açıklandı.

Son Dakika! Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi
Mesut Şahin
Erdem Aksoy
Sondakika.com - Güncel
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Girit Adası, Bodrum, Deprem, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika: Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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