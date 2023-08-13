Türkiye son günlerde adeta beşik gibi sallanıyor. 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çok sayıda ilimiz 4 ila 5 büyüklüğündeki depremlerle sarsılırken, bu sabah Bodrum açıklarında da korkutan bir sarsıntı meydana geldi.
AFAD verilerine göre, Ege Denizi açıklarında Girit Adası-Bodrum yakınlarında saat 10.49'da 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı çevre illerden de hissedildi.
AFAD'ın 4.8 büyüklüğünde olduğunu paylaştığı Girit Adası açıklarındaki depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından ise 4.9 olarak açıklandı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Bodrum açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika