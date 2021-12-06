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Son dakika: BODRUM'DA CEZA KESİLEN MOTOSİKLETLİ VE YANINDAKİ KİŞİ POLİSLERLE TARTIŞTI - Son Dakika

Son dakika: BODRUM'DA CEZA KESİLEN MOTOSİKLETLİ VE YANINDAKİ KİŞİ POLİSLERLE TARTIŞTI

06.12.2021 12:17

Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol denetimde, ters yönden geldiği ve sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için trafik cezası kesilen motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi polislerle tartıştı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol denetimde, ters yönden geldiği ve sürücü belgesini yanında bulundurmadığı için trafik cezası kesilen motosiklet sürücüsü ile yanındaki kişi polislerle tartıştı. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi o anları görüntülemek isteyen basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Kent Meydanı'ndan uygulama yaptı. Motosikletliler üzerinde yapılan uygulamada kask takmayan sürücüler ve sürücülerin ehliyeti kontrol edildi. 1 saat süren denetimde 50 motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, kask takmamak, ehliyetsiz araç kullanmak, trafik kurallarına uymamaktan sürücülere ceza kesildi. Öte yandan, denetim süresinde ters yönden geldiği ve ehliyeti bulunmadığı belirlenen bir motosiklet sürücüsüne ters yöne girmekten 144 TL, ehliyetini yanında bulundurmamaktan da 314 TL olmak üzere toplam 458 TL para cezası kesildi. Motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi, kesilen cezaya itiraz edip, polislerle tartışırken, o anları görüntülemek isteyen basın mensuplarına da engel olmaya çalıştı.

Son dakika: BODRUM'DA CEZA KESİLEN MOTOSİKLETLİ VE YANINDAKİ KİŞİ POLİSLERLE TARTIŞTI
Son dakika: BODRUM'DA CEZA KESİLEN MOTOSİKLETLİ VE YANINDAKİ KİŞİ POLİSLERLE TARTIŞTI
Son dakika: BODRUM'DA CEZA KESİLEN MOTOSİKLETLİ VE YANINDAKİ KİŞİ POLİSLERLE TARTIŞTI
Son dakika: BODRUM'DA CEZA KESİLEN MOTOSİKLETLİ VE YANINDAKİ KİŞİ POLİSLERLE TARTIŞTI

Türk Lirası, Motosiklet, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BODRUM'DA CEZA KESİLEN MOTOSİKLETLİ VE YANINDAKİ KİŞİ POLİSLERLE TARTIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: BODRUM'DA CEZA KESİLEN MOTOSİKLETLİ VE YANINDAKİ KİŞİ POLİSLERLE TARTIŞTI - Son Dakika
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