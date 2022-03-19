Son dakika! Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika! Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

19.03.2022 17:03
Son dakika! Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Neyzen Tevfik Caddesi'nde Ömer Can K. ile henüz kimliği belirlenemeyen 2 kişi tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Can K'ye tartıştığı kişilerden biri tabancayla ateş etti. Bacağından yaralanan kişi 112 Acil Servis ekibince Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan silahlı kavga anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarınca da görüntülendi.

Görüntülerde üç kişinin kavga ettiği, daha sonra kavga edenlerden birinin Ömer Can K'nin bacaklarına ateş ettiği görülüyor.

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Ömer Can, Bodrum, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bodrum'da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika


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