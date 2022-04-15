Son dakika... Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika... Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

15.04.2022 15:03
Son dakika... Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberler: Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Müsgebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evden alevlerin yükseldiğini görenler durumu Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, evin büyük bir kısmını saran alevlere müdahale etti.

İtfaiyenin çalışması sonucunda kontrol altına alınan yangının ardından evde büyük çapta hasar oluştu. Yangın söndürme çalışması sırasında çevrede panik yaşanırken, 112 Acil Sağlık ekipleri de bölgede hazır bekletildi.

İlk incelemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı belirlendi.

Son dakika... Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Son dakika... Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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İtfaiye, Yangın, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bodrum'da evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Son Dakika
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