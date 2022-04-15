Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi

15.04.2022 17:29
Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberi: MUĞLA'da bir evin ikinci katında, elektrik kontağından çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü, eşyalar kullanılamaz duruma geldi.

MUĞLA'da bir evin ikinci katında, elektrik kontağından çıkan yangını itfaiye ekibi söndürdü, eşyalar kullanılamaz duruma geldi.

Bodrum ilçesi Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir evin ikinci katında, saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler evin büyük kısmını sararken, ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi
Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bodrum'da evde yangın; eşyalar kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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