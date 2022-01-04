Son dakika: BODRUM'DA FURKAN'IN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN TAŞLAR SÖKÜLÜYOR - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, evlerinin bahçesinde oynadığı sırada üzerine beton kaplamanın düşmesi sonucu yaşamını yitiren 2 yaşındaki Furkan Akmeşe'nin, evi ve site içerisinde yer alan diğer evlerin kayrak taşları savcılık talimatıyla belediye ekiplerince söküldü.

Gümüşlük Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde oynayan Furkan Akmekşe'nin üzerine, geçen 1 Ocak'ta saat 12.00 sıralarında beton kaplama düştü. Çocuğunun yerde hareketsiz yattığını gören Mesut Akmeşe ve eşi, kendi imkanlarıyla Furkan Akmeşe'yi özel bir hastaneye götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen 2 yaşındaki Furkan Akmeşe yaşamını yitirdi. Jandarma ekiplerince evin bahçesinde inceleme yapıldı. Furkan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Minik Furkan, ertesi gün Gümüşlük Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip Furkan Akmeşe için cenaze namazı kılındı. Akmeşe, gözyaşları içerisinde Karakaya Mezarlığı'na defnedildi.

TAŞLAR SÖKÜLÜYOR

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Furkan'ın ölümüne neden olan dış cephedeki kayrak taşlarının sökülmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda 12 bloklu site içerisinde hem Furkan'ın yaşadığı evde hem de site içerisinde bulunan diğer bloklardaki kayrak taşları belediye ekiplerince söküldü. Öte yandan, bölgedeki diğer parsellerde yer alan bloklar içerisindeki taşların sökülmesi içinde çalışmaların sürdüğü bildirildi.