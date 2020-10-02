Son dakika! Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli - Son Dakika

Son dakika! Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli

Son dakika haberine göre Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nu mesken tutan erkek grubunun çırılçıplak denize girip transseksüel ilişkiye girmesi tatilcileri ve vatandaşları isyan ettirdi.

Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli

MUĞLA - Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Haremtan Koyu'nu mesken tutan erkek grubunun çırılçıplak denize girip transseksüel ilişkiye girmesi tatilcileri ve vatandaşları isyan ettirdi. Tepkiler üzerine hayasızca hareketlerde bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Bodrum en güzel koyundan gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve uçuk kaçık partiler düzenleyerek transseksüel ilişkiye giren erkek grubu bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkekler Haremtan Koyu'nda akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi. Yaptıkları rezaleti gören vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler ise bu duruma isyan etti.

Polis 2 kişiyi gözaltına aldı

Değirmenler mevkisi ve Haremten Koyu'nda, kamusal alanda yaşanan çirkin görüntülerle ilgili, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın talimatıyla harekete geçildi. Emniyet güçleri bölgede yaptıkları baskında 2 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Türk Ceza Kanununda "Hayasızca Hareketler Suçu" olarak tanımlanan ve 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası bulunan eylemlerle ilgili olarak bölgeyi mercek altına alacağı öğrenildi.

Son dakika! Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli
Son dakika! Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli
Son dakika! Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli
Son dakika! Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli

Bodrum, İsyan, Erkek, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 12:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bodrum'da güpegündüz rezalete polis engeli - Son Dakika

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