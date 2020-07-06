Son dakika! Bodrum'da iki kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, balık çiftliğinde çalışan Hasan Yanık (39) ile Hamdi Ekim Serdaroğlu'nu (26), kafalarından vurarak öldüren ve polis tarafından yakalanan M.V.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Göltürkbükü Mahallesi'ndeki bir su ürünleri işletmesinde geçtiğimiz Cuma günü sabaha karşı 26 yaşındaki Hamdi Ekim Serdaroğlu ile 39 yaşındaki Hasan Yanık'ı silahla öldürerek kayıplara karışan M.V.A. isimli katil zanlısı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Yokuşbaşı Mahallesi'nde yakalandı. Emniyet Müdürlüğü karşısında börek yerken yakayı ele veren zanlı tanınmamak için bıyıklarını kesmiş ve yanında olayda kullandığı düşünülen silahla yakalanmıştı. M.V.A. emniyetteki işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edilmişti. Cinayet zanlısı, jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen M.V.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA