Bodrum ilçesinde, Muğla 911 Arama Kurtarma Araştırma Derneği gönüllülerine itfaiye ekiplerince yangın söndürme eğitimi verildi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bodrum İtfaiye Grup Amirliğinde düzenlenen eğitimlere 17 gönüllü katıldı.
Eğitimlerde gönüllülere yangına müdahale, yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı hakkında bilgiler verildi. Eğitimler itfaiye bahçesinde yapılan tatbikatla sona erdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Bodrum'da kurtarma ekiplerine yangın söndürme eğitimi verildi - Son Dakika