Son Dakika | Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

09.10.2022 11:46
Son Dakika | Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberi: Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.

Gümüşlük Mahallesi'nden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.

YORUMLAR
500
Muğla haberleri | Bodrum'da alevli gece Muğla haberleri | Bodrum'da alevli gece Tarlada heyecanlandıran keşif Tarlada heyecanlandıran keşif
Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Gümüşlük, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:34 Hamit Altıntop, EURO 2024 kurası sonrası o konuya dikkat çekti: Bizim için önemli
14:27 28 Şubat'ta Sincan'da tankların yürütülmesini emri vermişti! Korgeneral İzzettin İyigün öldü
14:19 TFF Başkanı Mehmet Büyükeşi milli takımın EURO 2024 kurasını değerlendirdi: Allah'a şükür
14:18 Erkek arkadaşının kullandığı otomobil nehre uçan İspanyol oyuncu Beatriz Alvarez-Guerra yaşamını yitirdi
13:56 Emzirirken öldüğünü öne sürmüştü! Bebeğinin cansız bedenini 23 gün saklamış
13:44 Rusya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye sözlerine ilişkin dikkat çeken açıklama: Toplantı için yer temin edebilebiriz
13:44 Türkiye'nin EURO 2024 yolundaki rakipleri belli oldu! Dev takımlardan sıyrıldık
13:43 Estetiklerle bambaşka biri olmuştu! Taha Duymaz'ın şarkısına eleştiri yağdı
13:25 İngiltere devi Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için harekete geçiyor
13:21 Eşi ve çocuğunu kendisinden sakladığını öne sürdüğü komşusunu bıçaklayıp kendi evini yaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 14:39:58. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement