Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.
Gümüşlük Mahallesi'nden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye, Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı müdahaleyle söndürülen yangında, yaklaşık 5 dönüm makilik ve ağaçlık alan zarar gördü.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Bodrum'da makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika