Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

112 Acil Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Erarslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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