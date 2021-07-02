Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Murat Erarslan'ın (22) kullandığı 48 ABC 946 plakalı motosiklet, Turgutreis-Bodrum kara yolunda Deniz B. yönetimindeki 34 NS 0090 plakalı otomobille çarpıştı.
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
112 Acil Sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan Erarslan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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