Muğla'nın Bodrum ilçesinde, geçen yıl şüphelileri takip eden 3 polis memurundan Ercan Yangöz'ün silahla ateş açılması sonucu şehit olması, birinin de yaralanmasına ilişkin haklarında dava açılan 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık Fatih Ö, şehidin babası Şahin Yangöz, annesi Nursel Yangöz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, bazı müşteki polisler ile taraf avukatları mahkeme salonunda hazır bulundu. Başka bir ilde olduğu belirtilen tutuksuz sanık Efe Ö. ise duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

Sanığın, eksik kamera kayıtları olduğu yönündeki talebi üzerine bununla ilgili gerekli yazışmaların yapılması istenilen duruşmada, olaydan sonra Fatih Ö'yü yakalayan polis memurlarının tanık olarak bir sonraki celsede dinlenilmesine, sanığın tutuklunun halinin devamına karar verildi.

Efe Ö.'nün tutuklanması talebine ise tüm delilerin toplanmasının ardından karar verileceği öğrenildi.

İyi hal indirimi uygulanmaması istendi

Yangöz'ün ailesinin avukatlarından Ömer Turan Osmanoğlu, mahkeme çıkışında gazetecilere, sanığın ifadelerinin oğlunu kurtarmaya yönelik olduğunu öne sürdü.

Karşı tarafın pişmanlığı olmadığını savunan ve mahkeme sürecinin hızlı ilerlediğini belirten Osmanoğlu, "Bir dahaki duruşmada karar çıkmaz. En iyi ihtimalle mütalaa okunur. Muhtemelen çok kısa süre içerisinde hak yerini bulacak." dedi.

Ailenin diğer avukatı Tuğba Özden Tosun ise "İyi hal indirimi uygulanmaması, hiçbir iyi halinin olmadığı noktasını tekrar tekrar vurguladık. Adaletin yerini bulacağı noktasındaki inancımız her zaman tamdı, yine tam. Her zaman Şahin amcanın, ablamızın ve polis kardeşlerimizin yanında olacağız." diye konuştu.

Şehidin babası Şahin Yangöz de adalete güvendiklerini kaydetti.

Anne Nursel Yangöz ise "Benim oğlum toprağın altında yatıyor, onlar serbest geziyor." diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Olay

Bodrum'un Yahşi Mahallesi'nde 16 Haziran 2021'de, polisin takip ettiği otomobilden ateş açılması sonucu yaralanan 2 polis memurundan Ercan Yangöz şehit olmuş, Abdulkadir Doğan hastanede tedaviye alınmıştı.

Olayın ardından sanıklar Fatih Ö. ve Efe Ö'nün de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmış, baba ve oğlu tutuklanmış, diğer iki şüpheli serbest bırakılmıştı. Efe Ö. yapılan itiraz üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalmıştı.

Muğla'nın yanı sıra farklı illerde düzenlenen operasyonlarda da silah ticareti ve saldırıyla ilişkili oldukları öne sürülen 19 şüpheli daha yakalanmış, bu kişilerden 12'si tutuklanmıştı.