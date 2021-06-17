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Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı - Son Dakika

Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı

17.06.2021 01:14

Son dakika haber: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı Muğla'nın Bodrum ilçesinde girdikleri silahlı çatışmada şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz naaşı görev yaptığı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne okunan duaların ardından meslektaşlarının gözyaşları arasından uğurlandı.

Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde girdikleri silahlı çatışmada şehit olan 26 yaşındaki polis memuru Ercan Yangöz naaşı görev yaptığı Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne okunan duaların ardından meslektaşlarının gözyaşları arasından uğurlandı.

Bodrum'da fiziki takip yaptıkları silah kaçakçıları tarafından girdiği çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki Polis memuru Ercan Yangöz gözyaşları içerisinde Bodrum'dan uğurlandı. Hastane önünde sevenleri ve yakın arkadaşları tarafından dualar okunarak yolcu edinen Şehit Yangöz uzun araç kuyruğu ile Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Şehit cenazesi Emniyet Müdürlüğünde okunan duaların ardından meslektaşlarının gözyaşları arasından ilçeden uğurlandı. Şehidin naaşı yarın sabah 9'da Muğla'da düzenlenecek şehit töreninin ardından baba ocağı olan memleketi Denizli'ye götürüleceği öğrenildi.

Otomobilden ateş etmişler

Birkaç ay önce Bodrum'a geldikleri ve kendilerini iş adamı olarak tanıtan şahıslar Yahşi mahallesinde lüks bir sitede ev tuttuğu ve KOM ekiplerince teknik ve fiziki takip yapıldığı öğrenildi. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelileri takibin ardından Yahşi Mahallesi Giritliler Sokak'ta polis memurları Ercan Yangöz ile Abdulkadir Doğan aracı durdurdu. Şüpheliler, durduran Yangöz ve Doğan'a bir anda ateş etmeye başlayan 4 kişi daha sonra olayın yaşandığı bölgede bulunan evlerine gitti. Saldırıda polis memurları Ercan Yangöz ve Abdulkadir Doğan vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Durumu ağır olan ve vücudundan 4 mermi bulunan Yangöz, kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Meslektaşı Abdulkadir Doğan ise başka bir hastanede ameliyata alındı. Doğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kıskıvrak yakalandılar

Olayın ardından Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri şahısların yakında bulunan evine operasyon yaptı. Olayla ilgili 2 kişi evde yakalanırken 2 kişinin ise kaçarken yakalandığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı
Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı
Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı
Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı
Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı
Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı
Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı

Polis Memuru, Bodrum, Muğla, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Bodrum'da şehit düşen polis memuru gözyaşları içerisinde uğurlandı - Son Dakika


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