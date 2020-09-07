Çağrılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Adalı'nın genel durumun iyi olduğu öğrenildi.

Mumcular Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, 48 T 6651 plakalı taksi ile 34 BSG 503 plakalı otomobil çarpıştı.

Muğla 'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

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