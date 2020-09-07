Muğla'nın Bodrum ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.
Mumcular Mahallesi kavşağında meydana gelen kazada, 48 T 6651 plakalı taksi ile 34 BSG 503 plakalı otomobil çarpıştı.
Devrilen taksinin yolcusu, kanunu eşliğinde çeşitli eserler seslendiren müzisyen Aycan Adalı yaralandı.
Çağrılan ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Adalı'nın genel durumun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 20:29 - Kaynak: AA
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