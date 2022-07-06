Yalıkavak Mahallesi'ndeki başka bir operasyonda ise şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan adli aramada satışa hazır 113 paket halinde 210 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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