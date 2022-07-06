Son dakika: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

06.07.2022 20:37
Son dakika: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bayram öncesinde, ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi alması üzerine Torba Uygulama Noktasında çalışma yaptı.

İlçe girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada 220 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Yalıkavak Mahallesi'ndeki başka bir operasyonda ise şüpheli bir araç durduruldu. Araçta yapılan adli aramada satışa hazır 113 paket halinde 210 gram skunk maddesi ele geçirildi.

İki operasyonda "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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