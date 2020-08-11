Son Dakika: Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Turgutreis Mahallesi'nde belirlenen eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler F.G. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.