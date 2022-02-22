Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen U.A'nın kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 45 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.