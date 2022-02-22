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Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

22.02.2022 13:59
Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

Son dakika haber... Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen U.A'nın kaldığı adrese operasyon düzenledi.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, 45 gram sentetik uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı - Son Dakika


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