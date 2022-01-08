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Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

08.01.2022 16:31
Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, araçta bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışma kapsamında, İstanbul'dan ilçeye uyuşturucu getireceği bilgisini alan Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli aracı ilçe girişinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1,66 kilogram esrar-skunk, 160 gram kokain ve 120 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda M.K. ve O.G.T. gözaltına alındı.

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Uyuşturucu, Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı - Son Dakika
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