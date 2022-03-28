Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü - Son Dakika
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Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü

28.03.2022 22:13

Muğla'nın Bodrum ilçesinde klimadan çıktığı iddia edilen yangında alev topuna dönen ev, 10 dakika içerisinde küle döndü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde klimadan çıktığı iddia edilen yangında alev topuna dönen ev, 10 dakika içerisinde küle döndü.

Akşam saatlerinde Müsgeki Mahallesi Değirmen Caddesi'nde bulunan bir evde yangın çıktı. 3 katlı binanın en üst katında klimadan çıktığı ileri sürülen yangında evde bulunan Sabahattin Tok, eşi ve çocuğu can havliyle kendilerini dışarı attı. Dakikalar içerisinde tüm evi alevler sardı. Mahalle sakinlerinin korku dolu bakışları arasında ev 10 dakika içerisinde küle döndü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri, ambulanslar ve emniyet güçleri olay yerine geldi. Uzun uğraşlar sonucu alevler kontrol altına alındı. İçeride bulunan tüpler ise itfaiye ekiplerince dışarı çıkarıldı. Alevlerin sönmesinin ardından çıkan dumanlar ise Bodrum'un birçok bölgesinde görüldü.

Yangının klimadan çıktığı iddia edilirken, yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

(Eren Ayhan - Hamdi Yörür/İHA)

Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü
Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü

YORUMLAR
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Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü Son dakika: Evin garajında yangın çıktı, otomobil alev topuna döndü BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU BODRUM'DA, BİR EVDE ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da yangında ev alev topuna döndü - Son Dakika


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