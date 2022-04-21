Son dakika! Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika
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Son dakika! Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı

21.04.2022 17:29
Son dakika! Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı

Son dakika haberleri... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen 8 şüpheli, gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü propagandası yapan ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan kişilerin tespiti için çalışma yaptı. Şüphelilere yönelik bu sabah önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda örgütsel doküman ve materyal ele geçirilirken, 8 şüpheli de gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Polisin aynı konuda 5 ve 13 Nisan'da yaptığı operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.


Son dakika! Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı
Son dakika! Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı
Son dakika! Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı
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Bodrum, Muğla, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bodrum'daki nevruz kutlamasında PKK propagandasına 8 gözaltı - Son Dakika
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