Son Dakika: Bodrum'daki uyuşturucu operasyonunda oyuncak bebek içinden kokain çıktı (2) - Son Dakika

ŞÜPHELİLERDEN 1'İ TUTUKLANDI

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda bir miktar esrar, kokain ve uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.B.Ç., tutuklandı. Diğer şüpheliler M.G., Y.M., ve Y.Ö. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),