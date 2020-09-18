Son Dakika: Bodrum'dan kısa kısa - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

ilçe Kaymakamı Bekir Yılmaz ve Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla, Cevat Şakir, Neyzen Tevfik, Dr. Alim Bey ve Cumhuriyet caddelerinde, esnaf ziyaret edildi.

Kovid-19 tedbirlerine uyulup uyulmadığı denetledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edildi.

Bazı işletmelerde masa mesafeleri ölçüldü, girişlerde zorunlu olan ateş ölçer ve maske kullanımı kontrol edildi.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı açıklamada, amaçlarının vatandaşları ve işletmecileri uyarmak ve bilinçlendirmek olduğunu, ısrarla kurallara uymayanlara ise cezai işlem uygulandığını ifade etti.

İlçede, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı İlköğretim Haftası kutlama programı yapıldı.

Bodrum Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtına İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz'ın çelenk sunmasıyla başlayan programda, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.