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Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü - Son Dakika

Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü

14.08.2021 11:25

Son dakika haberleri... Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlarda hem ormanların hem de zeytin ağaçlarının zarar görmesi çiftçileri üzdü.

Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde çıkan yangınlarda hem ormanların hem de zeytin ağaçlarının zarar görmesi çiftçileri üzdü.

Milas'ta 31 Temmuz'da başlayan ve Bodrum ilçesine sıçrayan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle 11 günde kontrol altına alınan yangında yüzlerce hektarlık ormanlık alan yandı.

Milas'ın Gökbel, Bozalan, Türkevleri ile Bodrum'un Yukarı ve Aşağı Mazı ve Çökertme mahallelerinde ormanlık alanlar ile tarım arazileri zarar gördü.

Bölgedeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Mazı Mahallesi sakinlerinden Necibe Köle (66), AA muhabirine, yangının önünü kesmek için çok uğraştıklarını ancak başarılı olamadıklarını söyledi.

Yaklaşık 600 zeytin ağacının yandığını belirten Köle, "Zeytincilik yaparak geçimimizi sağlıyorduk. Canım sağ, çocuklarıma bir şey olmadı ama meyvelerim, sebzelerim yandı. Her şeyim yandı." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ayşe Bahar (58) da hiç bu kadar kötü günler yaşamadığını dile getirdi.

Mahalledeki ağaçların büyük bölümünün yandığını söyleyen Bahar, "Bahçemizdeki domatesler, incir ağaçlarımız bile sıcaktan pişti. Toplamda 500'e yakın zeytin ağacım vardı, bunların çoğu yanarak zarar gördü. Bir benim değil tüm köylünün yandı. Ömrümüzde böyle bir şey görmedik. Çok üzgünüm." diye konuştu.

"Asırlık zeytin ağaçlarımız yandı"

Bölge sakinlerinden Necibittin Gül de alevlerin büyük bir ses ve uğultuyla geldiğini, yangında zeytin ağaçlarının ve 20 kovanının yandığını ifade etti.

Hızla evlerin etrafını saran alevlerden canlarını zor kurtardıklarını belirten Gül, "Yangın 3-4 kola ayrıldı. Her yerimizi alevler sardı ve yayıldı. Çok büyük bir yangın felaketi yaşadık. Çok büyük, asırlık zeytin ağaçlarımız da yandı. Zeytinyağı yapıp kendimiz yiyorduk, bazen satıyorduk. Babamızdan miras zeytinlerimiz vardı. Çoğu yok oldu. Zeytinlerimin büyüdüğünü görmeye artık ömrüm yetmez." dedi.

Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, alanda ciddi anlamda zeytin ağacı kaybının olduğunu dile getirdi.

Kendilerinin de incelemelerde bulunduğunu ve mağdurlarla görüşmeler yaptıklarını söyleyen Kocadon, "Yeni zeytin fidanı alıp yanan zeytinlikleri yeniden ayağa kaldırmak istiyoruz. Bunun için zeytincilerimize fidan desteğinde bulunacağız. Üyelerimizin ihtiyaçlarını not alıp, yaralarını sarmak için dolaşıyoruz. Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bodrum Ziraat Odası ile de birlikte hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bodrum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Melengeç, ilgili diğer kurumlarla çalışma içinde olduklarını, vatandaşlardan ve kurumlardan gelen yardımları adaletli şekilde ulaştırmak için sahada bulunduklarını kaydetti.

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı da ilçede yaşanan orman yangınının sona ermesinin ardından Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'ın talimatıyla ülke genelindeki oda başkanlarının yangında zarar gören çiftçilere yardım etmek için dostluk ellerini uzattığını, hem devletin hem belediyelerin hem de ziraat odalarının çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi için birlik, beraberlik ve dayanışma içinde çaba gösterdiğini kaydetti.

Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü
Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü
Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü
Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü
Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü
Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü
Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü
Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü
Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü

Hisarcık, Bodrum, Zeytin, Milas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bodrum ve Milaslı üreticileri yangında ormanların ve ziraat alanlarının zarar görmesi üzdü - Son Dakika


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