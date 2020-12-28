DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde 2 yaşındaki boğa, tos vurarak sahibini başından yaraladı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı. Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin O. dün, kendisine ait besihanede çalıştığı sırada kızgın bir boğanın hışmına uğradı. Başı boş boğa, besihanede sahibini kovaladıktan sonra defalarca tos vurdu. Boğanın darbesiyle ayakları yerden kesilen Hüseyin O. başından yaralandı. O sırada ahırda traktörle çalışan oğlu Ali O. babasının yardımına koşarak boğayı uzaklaştırdı. Yaralı Hüseyin O. yakınları tarafından Buldan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Başına dikiş atılan Hüseyin O.'nun taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Boğanın sahibine tos vurma anlarının ise ahırdaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.