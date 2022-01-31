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Son dakika! Boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi - Son Dakika

Son dakika! Boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi

31.01.2022 18:04
Son dakika! Boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi

Son dakika 3. sayfa haberi: Afyonkarahisar'da boğazı kesilerek öldürülen kadın cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar'da boğazı kesilerek öldürülen kadın cinayetinde tutuklu sayısı 2'ye çıkarken, olayla ilgili gözaltına alınan iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 58 yaşındaki Hacer Evlice cinayetinde soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler tarafından gözaltına alınan Evlice'nin oğlu A.E., dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kadının kayınbiraderi B.E, diğer oğlu M.E. ile komşusu H.M'de işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. İscehisar Adliyesi'ne çıkarılan şüphelilerden kayınbirader B.E., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, Evlice'nin oğlu M.E. ile komşusu H.M., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Adli Tıp Kurumundan olayla ilgili rapor beklendiği ve gelecek rapora göre soruşturmada önemli delillere ulaşılması bekleniyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika! Boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi

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Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme, Karahisar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Boğazı kesilen kadın cinayetinde tutuklu sayısı ikiye yükseldi - Son Dakika
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