Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş yasaklandı - Son Dakika

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş yasaklandı
06.01.2021 07:37
Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrılarına karşılık İstanbul Valiliği harekete geçti. Açıklamada bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklandı" dedi.
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