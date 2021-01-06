Son Dakika › Güncel › Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri, yürüyüş yasaklandı - Son Dakika

Kıskançlık krizine giren Murat Dalkılıç; Hande Erçel ve Kerem Bürsin'i O Ses Türkiye programına konuk ettiği için Acun'u sildi