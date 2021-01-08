Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınanlar arasında bulunan 21 kişi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 45 kişi gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen 24 kişiden 23'ü adli kontrol şartı ile 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan diğer 21 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Süreç

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden 7'sinin terör örgütü MLKP'nin gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri saptanırken, 2'sinin terör örgütü TKP/ML, 1'inin terör örgütleri PKK/KCK ile DHKP/C, 1'inin terör örgütü THKP/C ve 1'inin de terör örgütü TKEP/L faaliyetlerine katıldıkları belirlenmişti.

Diğer şüphelilerin ise çeşitli sol marjinal grupların düzenlediği eylemlere katıldıkları öğrenildi.