Son dakika! Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınan 21 kişi adli kontrol ile serbest bırakıldı - Son Dakika

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması sonrası yapılan basın açıklaması ve protestolar sırasında "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 21 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Beşiktaş'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs Ana Giriş Kapısı önünde "Üniversitemizde kayyum rektör istemiyoruz" başlığı altında basın açıklaması ve protesto gösterisi gerçekleştirenlerden "2911 sayılı Kanun'a muhalefet" ve "görevli memura mukavemet" suçlarını işledikleri gerekçesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye getirilen 21 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Soruşturmayı yürüten savcılıkça ifadeleri alınan 21 kişi, adli kontrol şartıyla salıverilmeleri talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimlik, tüm şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma kapsamında 45 kişi gözaltına alınmıştı. Dün adliyeye sevk edilen 24 kişiden 23'ü adli kontrol şartı ile 1'i de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.