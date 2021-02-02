Son Dakika | Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'i serbest bırakıldı
02.02.2021 09:31
Son dakika haber: İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.
İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde gözaltına alınan şüphelilerden 98'inin serbest bırakıldığını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden, Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan şüphelilere ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen gösterilerde dün gözaltına alınan şüphelilerden 98'i, İl Emniyet Müdürlüğünce ifadeleri alındıktan sonra Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla serbest bırakılmıştır. Konuyla ilgili adli soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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