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Son Dakika | Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili davada 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika

Son Dakika | Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili davada 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

10.01.2022 16:55
Son Dakika | Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili davada 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Bir son dakika haberine göre Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin 97 kişinin, üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 5 sanık hakkında, savunmaları alındıktan sonra serbest bırakılmaları yönünde yakalama kararı çıkarıldı.

Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne atanmasının ardından yaşanan olaylara ilişkin 97 kişinin, üçer yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada 5 sanık hakkında, savunmaları alındıktan sonra serbest bırakılmaları yönünde yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, yaklaşık 30 sanık, avukatlarıyla katıldı.

Duruşmada, savunması alınmayan sanıkların beyanları alındı.

İzinsiz gösterilerde gözaltına alınan öğrencilerin avukatlığını da yapan sanıklardan Ezgi Önalan, 1 Şubat 2021'de eylem olacağını öğrendiğinde, avukat arkadaşlarıyla öğrencilerin yanında olmak amacıyla olay yerine gittiklerini, görüntü almaya çalıştığı sırada gözaltına alındığını ifade etti. Önalan, görüntü aldığı için gruptakilerle birlikte slogan atmadığını öne sürdü.

Sanık Önal'ın avukatı ise avukat olan müvekkili yönünden yargılamanın durdurulmasını talep etti.

Savunma yapan diğer sanıklar da olay tarihinde basın açıklaması için yapılan çağrıyı sosyal medyadan duyduklarını ve anayasal haklarını kullanmak için üniversitenin Güney Kampüs kapısı önüne gittiklerini söyleyerek, basın açıklamasının yapılmasına izin verilmediğini belirttiler. Sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, adresleri tespit edilemeyen 5 sanık hakkında savunmalarının alınması amacıyla yakalama emri çıkarılmasına, bu sanıkların savunmalarının alınmasının ardından serbest bırakılmalarına karar verdi.

Sanıklar hakkında beraat verilmesi istemini reddeden mahkeme, sanık avukat Ezgi Önalan hakkında yargılamanın durdurulması talebini de kişisel suça ilişkin olduğu gerekçesiyle kabul etmedi.

Duruşma ertelendi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Şubat 2021'de bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından, sosyal medya ve basın yayın yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüs önü ve çevresinde toplantı, gösteri yürüyüşü ile basın açıklaması yapılması yönünde çağrılarda bulunulduğu belirtiliyor.

Beşiktaş ve Sarıyer Umumi Hıfzıssıhha Kurulları tarafından 5 Ocak 2021'de alınan koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında yürüyüş, miting ve basın açıklaması gibi faaliyetlerin 5 Şubat 2021'e kadar yasaklandığı hatırlatılan iddianamede, bu karara istinaden eylemlere, İstanbul Valiliğince yasaklama getirildiği anlatılıyor.

İddianamede, sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar üzerine eylem yapmak amacıyla 1 Şubat 2021'de Beşiktaş Nispetiye Caddesi'nde peyderpey toplanmaya başlayan bazı grupların polisin uyarılarına rağmen dağılmayarak üniversiteye doğru sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçtikleri, sonrasında polis tarafından gözaltına alındıkları kaydediliyor.

Sanıklar hakkında tespitlere yer verilen iddianamede, 97 sanığın "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak suretiyle 2911 sayılı yasaya muhalefet" suçundan altışar aydan üçer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

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Asliye Ceza Mahkemesi, Boğaziçi Üniversitesi, Melih Bulu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili davada 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili davada 5 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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