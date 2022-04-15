Son dakika: BOĞULARAK ÖLDÜRÜLEN REMZİYE TÜYSÜZ CİNAYETİNDE, 3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, boşandığı eşinde kalan 2 çocuğunu görmek için Konya'dan İzmir'e gelen Remziye Tüysüz'ü (22) boğarak öldüren eski eşi Yalçın P. (28) ile kardeşi Osman P. ve babası Hanifi P., adliyeye sevk edildi. Yalçın P.'nin babaannesi Hanım P. ile küçük kardeşi Furkan P. ise emniyette verdikleri ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Konya'da ailesi ile birlikte yaşayan 2 çocuk annesi Remziye Tüysüz, iddiaya göre çocuklarını görmek için bir süre önce boşandığı eski eşi Yalçın P.'nin İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'ndeki evine geldi. Çarşamba günü saat 23.45 sıralarında Yalçın P.'nin oturduğu evin kapısının açık olması üzerine içeri gelen bir yakını Tüysüz'ün cesedinin battaniyeye sarılı olduğunu görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin yaptığı incelemede Tüysüz'ün boğularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, Tüysüz'ün 4 ay önce boşandığı oto tamircisi eşi Yalçın P.'nin babası Hanifi P., babaannesi Hanım P. ve kardeşleri Osman P. ile Furkan P.'yi gözaltına aldı. Remziye Tüysüz'ün cansız bedeni ise polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Yalçın P.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Başka bir suçtan da arandığı öğrenilen Yalçın P.'nin araç kiraladığı bilgisi üzerine polis harekete geçti. Söz konusu aracı takibe alan polis, Yalçın P.'nin evinin önünde de tedbir aldı. Kiralık araçla olay yerine gelen Yalçın P. evinin önünde yakalanıp, gözaltına alındı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Yalçın P.'nin emniyette verdiği ifadede, boşandığı eşi Tüysüz'ü boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Katil zanlısının, ifadesinde Tüysüz ile evliliklerinin şiddetli geçimsizlik sebebiyle bittiğini belirterek, "Dün de benzer konular sebebiyle tartıştık. Sinirlerime hakim olamadım ve ellerimle boğup, öldürdüm" dedi. Hanım P. ile Furkan P., emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, eski eşi Yalçın P. (28) ile kardeşi Osman P. ve babası Hanifi P. adliyeye sevk edildi.