Son dakika: Bölgesel Amatör Lig takımları sahaya iniyor - Son Dakika

Son dakika: Bölgesel Amatör Lig takımları sahaya iniyor

26.02.2021 18:01
Son dakika: Bölgesel Amatör Lig takımları sahaya iniyor, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanamayan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17-18 Nisan'da başlayacağı ve 15 haftada tamamlanacağını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oynanamayan Bölgesel Amatör Lig'in (BAL) 17-18 Nisan'da başlayacağı ve 15 haftada tamamlanacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle amatör futbol sahalarının antrenman ve müsabakalara kapatılması ile hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle amatör futbol müsabakalarının oynatılması ile ilgili bir takvim oluşturulamadığı hatırlatıldı.

Futbol sezon takviminin daraldığına değinilen açıklamada, "Gelinen süreçte TFF, futbol sezon takviminin daralmasını da dikkate alarak 2020-2021 sezonunda yerel amatör futbol liglerinin oynatılmamasına, bununla birlikte şartların uygun olması, ilgili kurum ve kuruluşların onay vermesi halinde sadece Bölgesel Amatör Lig müsabakalarının oynatılmasına karar verdi. Kovid-19 salgınının devam ettiği dikkate alınarak aynı il veya birbirine yakın il takımlarının aynı gruplarda yer alması esasına dayalı belirlenecek gruplandırma sistemi ile grup müsabakaları ve bölge birinciliği müsabakaları yaklaşık 15 haftalık bir sürede tamamlanacak." denildi.

BAL'ın statsüyle ilgili bilginin verildiği açıklamada, "2020-2021 sezonu Bölgesel Amatör Lig 52 gruptan oluşacak olup, gruplarda yer alacak takım sayılarına göre iki veya üç devreli lig usulü olarak karşılaşmalar oynanacak. Her grubun birincisi olan takım bölge birinciliği müsabakalarına katılmaya hak kazanırken grupta en altta yer alan takım kendi ilinin yerel ligine dönüş yapacak. Bölge birinciliğine katılma hakkı kazanan 52 takım 9 ayrı tarafsız grup merkezinde müsabakalarını oynayacak ve 9 bölgenin birincileri TFF 3. Lig'e çıkma hakkı kazanacak." ifadeleri kullanıldı.

BAL müsabakalarının 17-18 Nisan'da başlayacağının aktarıldığı açıklama, "Grupların oluşumu ve 2020-2021 sezonu ayrıntılı BAL statüsü önümüzdeki günlerde açıklanacak olup, grupların açıklanması sonrası grup kuraları ve fikstür çekimi yapılacak." ifadeleriyle tamamlandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Bölgesel Amatör Lig takımları sahaya iniyor - Son Dakika Spor


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