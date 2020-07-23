Bolivya'da seçimler korona virüs salgını nedeni ile ikinci kez ertelendi.

Korona virüs salgını nedeni ile dünya çapında birçok planlanmış seçim ve etkinlik erteleniyor veya iptal ediliyor. Bolivya'da 3 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimler korona virüs salgını nedeni ile 6 Eylül'e ertelenmişti. Yüksek Seçim Mahkemesi Başkanı Salvador Romero, yaptığı açıklamada seçimlerin salgının devam etmesi nedeni ile ikinci kez ertelendiğini ve 18 Ekim'de yapılacağını duyurdu. Başkan Romero, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda ikinci turun ise 29 Kasım tarihinde yapılacağını açıkladı. Romero, salgın nedeni ile sağlık önlemlerinin alınması ve yurtdışındaki vatandaşların oy kullanmasını kolaylaştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Eski Devlet Başkanı Evo Morales, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Fiili hükümet, sosyal yöneticilere ve Sosyalizm Hareketi Partisi adaylarına baskı uygulamaya devam etmek için zaman kazanmaya çalışıyor. Bu yüzden seçimlerin 6 Eylül'de yapılmasını istemiyor" dedi.

Bolivya'da geçtiğimiz sene 20 Ekim'de yapılan seçimlerde hile iddiaları nedeni ile sokaklar karışmış, çıkan protestoların ardından ilk turda kazanan Evo Morales, 10 Kasım'da istifa etmişti. Morales, önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e kaçmıştı. Çokuluslu Yasama Meclisi'nin (ALP) üst kanadı olan Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı Jeanine Anez ise başkanlığa getirilmişti.

Öte yandan geçici Devlet Başkanı Anez, 10 Temmuz tarihinde korona virüse yakalandığını duyurmuştu. Ülkede toplam korona virüs vaka sayısı 64 bin 135'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 bin 328'e yükseldi. - LA PAZ