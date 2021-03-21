Son dakika: Boliyva'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı - Son Dakika

Son dakika: Boliyva'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı

21.03.2021 04:03
Son dakika: Boliyva'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BUENOS Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez ile 2 eski bakan hakkında verilen önleyici tutuklama kararının süresi uzatıldı.

BUENOS Bolivya'da eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez ile 2 eski bakan hakkında verilen önleyici tutuklama kararının süresi uzatıldı.

Bolivya basınında yer alan habere göre, ülkede "darbe davası" olarak bilinen soruşturma kapsamında, La Paz Eyalet Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi, 13 Mart'ta gözaltına alınan Anez, eski Enerji Bakanı Rodrigo Guzman ve eski Adalet Bakanı Alvaro Coimbra hakkında verilen 4 aylık önleyici tutuklama kararının süresini 6 aya çıkardı.

Karara gerekçe olarak, soruşturma için uzun bir süreye ihtiyaç duyulması ve sanıkların kaçma ihtimalinin bulunması gösterildi.

Bolivya'da, Morales'in "darbe" olarak nitelediği istifa sürecinin ardından geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Anez ile döneminde görev yapan eski 5 bakan hakkında 13 Mart'ta terörizm, isyan ve komplo suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Anez, dün sağlık ve güvenlik sorunları nedeniyle Obreras hapishanesinden Miraflores hapishanesine gönderilmişti.

Morales'in istifası

Bolivya'da, 20 Ekim 2019'daki tartışmalı seçimleri ilk turda kazanan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestolarının, polisin isyanının ve ordunun çağrısının ardından 10 Kasım'da istifa etmiş ve ertesi gün ülkesinden ayrılarak, önce Meksika'ya ardından da Arjantin'e gitmişti.

O dönem, Bolivya Çok Uluslu Yasama Meclisinin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez'in devlet başkanlığı görevine getirildiği ülkede, çoğunluğu yerlilerden oluşan Anez karşıtları günler süren protestolar düzenlemiş ve bu protestolarda 30'dan fazla kişi ölmüştü.

Anez'in göreve gelmesini takip eden 3 ay içinde düzenlenmesi gereken genel seçimler, 18 Ekim 2020'de gerçekleştirilmiş, Morales'in adayı Luis Arce Catacora seçimi yüzde 55 oy olarak ilk turda kazanmıştı.

Morales, Catacora'nın genel seçimi kazanmasının ardından, ayrılışının birinci yılında ülkesine dönmüştü.

Ceza Dairesi, Bolivya, Darbe, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Boliyva'nın eski geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez'in tutukluluk süresi uzatıldı - Son Dakika


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