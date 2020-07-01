Son dakika... Bolsonaro'yu maske takmaya zorlayan mahkeme kararı iptal - Son Dakika

Brezilya'da Temyiz Mahkemesi, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu maske takmaya zorlayan yerel mahkeme kararını "gereksiz" bularak bozdu.

Brezilya'da Temyiz Mahkemesi Hakimi Daniele Maranhao Costa, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu maske takmaya zorlayan yerel mahkeme kararının gereksiz olduğuna karar verdi. Hakim Costa kararında, "Federal Bölgede (Brasilia) maske kullanılmasına dair bir yasa zaten bulunuyor. Yasada belirtilen bu yükümlülük, yargının müdahale ihtiyacını ortadan kaldırıyor" dedi.

Hakim Costa, Bolsonaro'nun maske takması gerekip gerekmediği hakkında bir yorum yapmadı.

Başkent Brasilia'nın da yer aldığı Brasilia Federal Bölgesi'nin Vali tarafından alınan karar gereği kamuya açık alanlarda maske kullanımı zorunlu. Eyalette maske takmayanlara 2 bin Brezilya reali (387 dolar) para cezası kesiliyor.

Brezilya Devlet Başkan Jair Bolsonaro, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının başlangıcından itibaren virüsün yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin salgından daha zararlı olduğunu savunuyor. Virüsü "küçük bir grip" olarak niteleyen Bolsonaro, birçok kez maskesiz bir şekilde destekçileriyle bir araya geldi.

Brezilya'da yerel hakim Renato Borelli, 11 Mayıs'ta Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya maske takma zorunluluğu getirmişti. Borelli, Bolsonaro'nun maske kullanma zorunluluğundan muaf olmadığını ifade etmişti. Bolsonaro'yu temsilen Savunma Genel Birliği (AGU) kararı temyize taşımıştı. AGU tarafından yapılan temyiz başvurusunda, devlet başkanının durumunun diğer vatandaşlarla aynı şekilde ele alınmaması gerektiği ifade edildi. Davadaki durumun, devlet başkanı üzerinde daha katı ve zahmetli bir mali kontrol uygulanmak zorunda bırakacağına vurgu yapılarak, bunun devlet başkanına karşı negatif ayrımcılık olacağı öne sürüldü.

Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Brezilya'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 60 bin 194'e çıktı. Ayrıca ülkede 1 milyon 400 binden fazla kişiye de virüs bulaştığı tespit edildi. Salgının başlangıcından bu yana toplam 790 bin 40 kişinin ise virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

(İHA)