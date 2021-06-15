Son dakika: BOLU 2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Son dakika gündem haberi: BOLU'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ulvi Eker (65) evinde ölü bulundu.

BOLU'da, kendisinden 2 gündür haber alınamayan Ulvi Eker (65) evinde ölü bulundu. Eker'in ilk incelemede kalp krizi geçirmiş olabileceği belirtildi. Bolu Karaçayır Mahallesi Şirin Sokak'ta bir apartmanda dairesinde oturan Ulvi Eker'den 2 gündür haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. Ekipler gelirken, kapı çilingir tarafından açıldı. Eve giren ekipler, Ulvi Eker'in cansız bedeniyle karşılaştı. Bir polis memuru, yakınlarına Eker'in ölüm haberini verdi. Kalp hastası olduğu öğrenilen Eker'in, ilk incelemede kalp krizi geçirmiş olabileceği belirlendi. Eker'in cenazesi otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı'na götürülürken, otopsi sonucu ölüm nedeni belli olacak.

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