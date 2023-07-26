Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi - Son Dakika
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Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi

26.07.2023 14:57

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın CHP'den ihraç edilmesi yönünde karar aldı. Özcan son dönemde yaptığı sert konuşmalarla CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef almıştı.

Sık sık yaptığı çıkışlarla ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı muhalefetle gündeme gelen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisinden ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca kesin çıkarma cezası verilmiştir" denildi.

BUGÜN SAVUNMA YAPTI

CHP YDK geçtiğimiz hafta toplanırken, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı. Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasını bugün aldı.

YDK Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Özcan hakkında, CHP Tüzüğü'nün "kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları" başlıklı maddesinin, "programa, tüzük kurallarına, kurultay, yetkili organ ve grup kararlarına aykırı davranmak" ile "partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak" bendleri kapmasında, kesin çıkarma cezası verildi.

Son Dakika! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi
Tanju Özcan

BAĞIMSIZ DEVAM EDEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP'de değişim için Bolu'dan Ankara'ya 9 günde yürüyerek dikkatleri üzerine çeken Tanju Özcan CHP Genel Merkezi önünde yaptığı açıklamasında, partiden atılması halinde yoluna bağımsız olarak devam edeceğini söylemişti.

1 YIL DA GEÇİCİ OLARAK İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Özcan, 16 Mayıs 2022'de yapılan bir meclis toplantısında el kaldıran AK Partili Hacer Çınar'a, "Bana niye el sallıyorsunuz, ben evli barklı adamım ayıp oluyor" ifadeleri ve kendisine yönelik protestolar sırasında makam odasının penceresine çıkıp dans ederek karşılık vermesi nedeniyle CHP MYK tarafından kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmiş, YDK tarafından bir yıllığına partiden ihraç edilmişti.

YORUMLAR (5)
  • Gokhan Turan: Sıra Ekrem ve arkadaşlarında. Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
  • Ferdi Unutmaz: Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Cevap Yaz 20 7 Yayından Kaldır
  • Nurdan Göksu: sag göruşlu bır ınsan olarak sızı takdır edıyorum siz dogru olanı yaptınız sız gercek dogru olanı soyledınız Cevap Yaz 15 4 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi - Son Dakika


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