Son Dakika: BOLU Cinsel saldırı suçundan aranıyordu, metruk evde ölü bulundu-ARŞİV - Son Dakika

Cinsel saldırı suçundan aranıyordu, metruk evde ölü bulundu

BOLU'nun Gerede ilçesinde, 87 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra kayıplara karışan doğa fotoğrafçısı Menderes Atay'ın(38) yaylada metruk bir binada ölü bulundu.

Gerede ilçesine bağlı Havullu Yaylası'nda bir vatandaş, dün hayvan otlatmak için gittiği yayladaki bir metruk evde erkek cesedi ile karşılaştı. Vatandaş, durumu jandarmaya haber verdi. Yaylaya gelen jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesette doğa fotoğrafçısı Menderes Atay'a ait ehliyet buldu. Yapılan çalışmada cesedin Menderes Atay'a ait olduğunu belirlendi. Yaklaşık 1 ay önce öldüğü tahmin edilen Atay'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN ARANIYORDU

23 Haziran'da Gerede ilçesi Çoğullu köyünde 87 yaşındaki S.G. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Menderes Atay hakkında 2 Temmuz günü yakalama kararı çıkarıldı. Atay'ın olayın ardından kayıplara karıştığı belirtildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLER

HABER: Murat KÜÇÜK/BOLU,DHA)