BOLU'nun Dörtdivan ilçesinde TEM Otoyolu'nda 20 otomobil ve 4 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı ve tipinin olduğu bölgede,kayganlaşan yolda, 20 otomobil ve 4 TIR birbirine girdi. Yolun Ankara istikameti kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve karayolları ekibi sevk edildi. Ekipler, ve kazadan yara almayan vatandaşlar, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yoldaki yaralıların hastaneye sevki ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.