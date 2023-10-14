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Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son Güncelleme: 14.10.2023 17:50

Son dakika: Bolu'da saat 17.07'de korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıklarken, çevre illerden de hissedilen sarsıntı yerin 7 km altında gerçekleşti.

Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İzzet Baysal Caddesi'nde sokağa çıkan vatandaşlar 4.5 büyüklüğündeki deprem anında panik yaşadı.

2 ARTÇI DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Depremin büyüklüğü bildiren AFAD: "Bolu ilimizde, saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verdi. Öte yandan depremin ardından 1,6 ile 0,8 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.

Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Deprem, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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