Son Dakika: Bolu'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Bolu'da, saat 17.07'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bolu merkezdeki depremin derinliği 7,28 kilometre olarak ölçüldü.

VATANDAŞLAR KENDİNİ SOKAĞA ATTI

Depremi hisseden bazı vatandaşlar, korkuyla dışarıya çıktı. İzzet Baysal Caddesi'nde sokağa çıkan vatandaşlar 4.5 büyüklüğündeki deprem anında panik yaşadı.

2 ARTÇI DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Depremin büyüklüğü bildiren AFAD: "Bolu ilimizde, saat 17.07'de 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" ifadelerine yer verdi. Öte yandan depremin ardından 1,6 ile 0,8 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.