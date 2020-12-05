BOLU'da, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla kentin cadde, sokak ve meydanları sessizliğe büründü.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Bolu'da cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. Kentte kısıtlama nedeniyle cadde ve meydanlar boş kaldı. Kentin işlek noktaları olan Hükümet Meydanı, İzzet Baysal ve Cumhuriyet caddelerinde sessizlik hakim oldu. Polis ve bekçi ekipleri, sokakta ve caddelerde denetimler yaptı. Sokaklarda yalnızca görevlilerin olduğu görüldü.