Son Dakika | Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Devrilen traktörün sürücüsü öldü

15.10.2022 17:10

Son dakika haberleri: Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Bolu'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Rüzgarlar köyünde traktörüyle odun taşıyan İsmail E. (63) yamaçtan indiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktörün devrilmesi sonucu düşen İsmail E. olay yerinde yaşamını yitirdi.

İsmail E'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığına götürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Son dakika haber! Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Yayalara yol vermediği dronla tespit edilen sürücülere ceza kesildi Yayalara yol vermediği dronla tespit edilen sürücülere ceza kesildi
Kaynak: AA

Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu
20:31 Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı
20:02 Kanserle mücadele ederken vücudunda gelişen mantar enfeksiyonu sebebiyle yaşamını kaybeden Billur Kalkavan'ın son sözleri ortaya çıktı
19:31 Galatasaray, ara transferde bombayı patlatıyor! Belçikalı yıldız ile görüşmelere başlanacak
19:06 Adana Demirspor, İstanbul'da farka koştu! Mavi Şimşekler, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek zirve yürüyüşünü sürdürdü
18:49 Okan Buruk, yıldızları sahaya sürdü! Kayserispor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:10 İngiliz bilim insanlarından dünyayı umutlandıran açıklama: Kanser aşısında olumlu sonuca varılmak üzere
18:06 41 kişinin can verdiği maden ocağında incelemelerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu: Gerçekten öfke doluyum, bu ailelere kim hesap verecek?
18:08 Adana Demirspor'da Belhanda fırtınası! 4 dakika içinde attığı gol ve yaptığı asistle maça damga vurdu
15:32 Pakistan'da bir hastane çatısında korkunç görüntüler! Çürümeye yüz tutmuş cesetler ve insan parçaları bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 21:31:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | Devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement