Bolu'da doğum gününde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastanede yaşamını yitiren polis memuru Süleyman Ersin Aktolga'nın cenazesi, memleketi Sakarya'da toprağa verildi.
Aktolga'nın (47) cenazesi, Bolu İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Yeni Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.
Cenaze, öğle vakti Sakarya İl Müftüsü Hasan Başiş'in kıldırdığı namazın ardından Erenler Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Aktolga'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Bolu İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, Sakarya İl Emniyet Müdür Vekili İlhan Yıldırım, mesai arkadaşları, emniyet görevlileri ile vatandaşlar katıldı.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüğünde görevli evli ve 1 çocuk babası Süleyman Ersin Aktolga, dün akşam evinde kalp krizi geçirmesi sonucu kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde vefat etmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika: Bolu'da doğum gününde kalp krizi sonucu ölen polis defnedildi - Son Dakika