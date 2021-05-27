Bolu 'da bulunduğu tespit edilen şüphelinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 24 Mayıs'ta operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla emekli astsubay Cavit Y. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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