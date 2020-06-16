Son dakika... Bolu'da FETÖ şüphelisi çift adliyede - Son Dakika

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı 'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'ByLock' kullandığı iddia edilen M.K. (27) ve dini nikahlı eşi R.T. (25) için yakalama kararı çıkarıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, sorgularında suçlamaları reddettikleri öğrenildi.

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