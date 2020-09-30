Son Dakika: Bolu'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan spor kıyafetleri çıktı - Son Dakika

Bolu'da çocuk parkında bulunan şüpheli çanta, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezindeki çocuk parkında şüpheli çanta olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, çantanın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.
Çanta, bölgeye sevk edilen bomba imha uzmanları tarafından yapılan uyarıların ardından fünyeyle patlatıldı.
Çantanın içinden spor kıyafetleri çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 12:13 - Kaynak: AA
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