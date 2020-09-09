Son dakika! Bolu'da gazetecilere koronavirüs testi yapıldı - Son Dakika

Bolu'da görev yapan gazetecilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Bolu Valiliği ve Bolu Gazeteciler Cemiyeti koordinesinde kentte görev yapan 35 gazeteciye cemiyetin ofisinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından test yapıldı.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu, AA muhabirine, "Kentte artan vaka sayılarından sonra Bolu Gazeteciler Cemiyeti olarak, Bolu Valiliğinin koordinesinde Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından özellikle sahada görev yapan gazeteci arkadaşlarımıza koronavirüse karşı ikinci kez test yaptırıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık üç ay önce yapılan testte pozitif sonucu çıkan gazetecinin olmadığını vurgulayan Velioğlu, "İnşallah bu testlerde de olumsuz bir durum yaşanmaz. Başta Bolu Valimiz Ahmet Ümit olmak üzere, İl Sağlık Müdürümüz Muhammet Emin Demirkol ve bütün sağlık çalışanlarımıza teşekkürü borç biliriz." dedi.