Sağ arka ayağında kırık olduğu belirlenen köpek, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

Ekiplerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim, köpeğe müdahale etti.

Bolu 'da jandarmanın ormanda bulduğu yaralı köpek, Bolu Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.

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