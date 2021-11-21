Son dakika! Bolu'da kaza yapan iki araç, emniyet şeridindeki tamirciye çarptı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolda Ankara istikametine seyreden Emin S. idaresindeki 54 RG 995 plakalı otomobil ile Cemil Ç'nin kullandığı 67 T 7009 plakalı taksi, Musluklar köyü mevkisinde çarpıştı.

Bu iki araç, arızalanması nedeniyle emniyet şeridine çekilen tırı tamir etmek için yol kenarında bulunan Bülent G'ye çarparak, yaklaşık 20 metre şarampole savurdu.

Kazada, sürücüler Emin S. ve Cemil Ç. ile araçlardan birinde bulunan Emine S. ve tamirci Bülent G. yaralandı.

Yoldan geçen sürücülerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine gelen 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri, tamirciyi ambulansa taşıdı.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım yaklaşık 1 saat tek şeritten sağlandı. Bu sırada otoyolun Ankara istikametinde araç yoğunluğu oluştu.

Bölgede trafik, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.